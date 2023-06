BRATISLAVA – Mnohí nad nimi krútia hlavnou, no pre nich to je doslova životný štýl. Tetovania sú každým rokom čoraz viac populárnejšie a zdobia aj telá viacerých hviezdnych slovenských športovcov. „Kerkám“ podľahli napríklad Marek Hamšík, Vladimír Weiss mladší, Peter Sagan a ďalší. Niektoré z nich sú hotové umelecké diela

Tetovania nie sú v modernom svete žiadnym tabu. Práve naopak, v posledných rokoch sa tešia veľkej popularite a ľudí, ktorí si dávajú zvečniť rôzne motívy na svoje telo pribúda. Výnimkou nie sú ani vrcholoví športovci. Ani tí slovenskí.Posvietili sme si preto na to, čo skrývajú pod výstrojom či dresmi naše úspešné športové hviezdy. Azda najznámejším Slovákom s množstvom tetovaní na tele je Vladimír Weiss mladší.



Futbalista Slovana Bratislava ich celému národu ukázal prednedávnom v zápase s Dunajskou Stredou, keď si vyzliekol dres. Obrovskou konkurenciou mu je ikona slovenského futbalu Marek Hamšík. Aj jeho telo zdobí množstvo tetovaní a pomaly už ani nebude mať miesto, kam by mohol umiestniť ďalšie. „Kérky“ si však obľúbil aj taký Peter Sagan, na ktorého by ste to možno nepovedali. Pomaľovať sa dali aj mnohí ďalší športovci a ich tetovania sú hotové umelecké diela. Poďte sa pozrieť spolu s nami a možno sa inšpirujete. VIAC sa dozviete v GALÉRII