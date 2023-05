FOTO Slovenskí športovci napchali milióny do zrubov, chát či chalúp: Pozrite sa na tie skvosty

Aj oni sú len ľudia a preto občas potrebujú vypadnúť tam, kde budú mať dostatok súkromia v krásnom prostredí. Slovenské športové hviezdy si počas kariéry zarobili dosť na to, aby si mohli dovoliť postaviť luxusný zrub, chatu, ale aj chalupu v najvychytenejších oblastiach Slovenska.

Na Slovensku je mnoho lukratívnych a zároveň rozprávkových miest, do ktorých sa oplatí investovať a postaviť si tam trebárs aj luxusné sídlo. Mnoho našich športovcov zarobilo tvrdou drinou počas svojej profesionálnej kariéry ťažké milióny a rozhodli sa ísť práve touto cestou. Každý z nich chce mať miesto, kde si bude môcť plnohodnotne oddýchnuť a mať súkromie pre seba a rodinu.



Niektorí z nich sa možno už teraz tešia na to, že budú v týchto nehnuteľnostiach mimo ruchu mesta tráviť dôchodky a napríklad aj záhradkárčiť. Rozhodli sme sa teda, že si posvietime na to, kde si vybudovali svoje honosné chaty, zruby či drevenice naši úspešní športovci. Od údivu si budete pretierať oči, či dobre vidíte. Poďte sa spolu s nami pozrieť, aké nehnuteľnosti s obrovskou hodnotou vlastnia v lukratívnych častiach Slovenska Chára, Handzuš, Bondra, Hamšík či Cibulková s Vlhovou. VIAC UVIDÍTE V GALÉRII