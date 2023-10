BRATISLAVA - Toľko celebrít nežije na jednom mieste ani v Monaku! Novostavba v centre Bratislavy na brehoch Dunaja patrí medzi to najlepšie, čo naše hlavné mesto ponúka a uvedomujú si to aj známe tváre. Byt v tejto rezidencii si v minulosti totiž zaobstaral bývalý premiér Peter Pellegrini (48) a najnovšie mu podľahol aj náš legendárny futbalista Martin Škrtel (38).

Rezidencia Zuckermandel je od svojho začiatku mimoriadne vyhľadávaná bohatými a vplyvnými ľuďmi. Predseda strany Hlas Peter Pellegrini, ktorého momentálne zamestnávajú rokovania o novej vláde, si podľa katastra kúpil svoj byt na najvyššom poschodí v roku 2018 a za luxusné bývanie vtedy vysolil 410 000 eur. Z parádnej terasy sa môže kochať výhľadom na Dunaj či na Most SNP.

Bývalý premiér však nie je jediný, kto podľahol kúzlu luxusnej novostavby. Byt v rovnakej budove, len vo vedľajšom vchode, vlastní aj legendárny futbalista Marek Hamšík, no bývalý kapitán reprezentácie nie je prvým športovcom žijúcim na rovnakej adrese. Podľa údajov z katastra sa doslova vedľa Pellegriniho pred rokom nasťahoval Hamšíkov dlhoročný spoluhráč z reprezentácie Martin Škrtel.

Škrtel primárne žije vo svojej trenčianskej vile neďaleko hradu s manželkou Barborou a synom Matteom, no niekdajší obranca trávi veľa času aj v hlavnom meste, kde naposledy propagoval dokument o svojom živote a kariére. Zaujímavosťou však je to, že náš futbalista si kúpil byt na rovnakom poschodí ako Pellegrini, pričom toto poschodie obývajú len oni dvaja, takže sa dá povedať, že žijú na rovnakej chodbe a rovno vedľa seba. Futbalista tak môže kedykoľvek zaklopať na dvere predsedovi Hlasu, no luxusný byt na brehoch Dunaja nie je jedinou nehnuteľnosťou Škrtela v Bratislave.