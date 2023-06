Takýto šampionát tu ešte nebol. Vo štvrtok sa mali začať Majstrovtvá Európy v sexe, ktoré hostí Švédsko. Na severe Európy sa dokonca pokúšajú vyhlásiť milovanie za oficiálny šport.

Práve vo Švédsku Srb Dragan Bratič, ktorý je aj hlavným organizátorom európskeho šampionát, podal začiatkom roka oficiálnu žiadosť o uznanie sexu vo Švédsku ako oficiálneho športu. „Začlenenie sexu do športu by bolo revolúciou v európskych krajinách,“ vyhlásil Bratič, ktorý je vo Švédsku známy ako majiteľ niekoľkých striptízových klubov.

Podľa švédskych médií je Bratič prezidentom Švédskej sexuálnej federácie, ktorá by mala až 6-týždňovú súťaž organizovať. Majstrovstvá v sexe budú mať až 16 disciplín, napríklad zvádzanie, masáž tela, predohra, orálny sex či vytrvalosť. Jednotlivé „zápasy“ by mali trvať od 45 – 60 minút.

Švédska športová konfederácia však žiadosť striptízového kráľa, ktorý chcel celý šampionát vysielať naživo, zamietla. „Nespĺňa požiadavky športového zväzu a tak sme žiadosť zamietli. Musíme riešiť iné veci,“ odkázal šéf športového orgánu Björn Eriksson. Otázne sú aj majstrovstvá Európy, na ktoré sa dalo prihlásiť cez webovú stránky. Má ísť však o hoax. Čo potom bude robiť po prílete do švédska chorvátska sexbomba Marija Zadrevač, ktorá na Instagram pridala fotky ako odlieta na tento šampionát. Dokonca zverejnila aj svoj „športový“ úbor.