Pôvabná priateľka futbalistu Dele Alliho sa vôbec nehanbí. Cindy Kimberlyová na dovolenke v Španielsku ukázala takmer úplne všetko.

Polovička slávneho Dele Alliho upútala na pláži v španielskom Begure všetku pozornosť na seba. Návštevníkom pláže ponúkla dokonalý pohľad na jej odhalené telo. Takýto pohľad si určite vychutnali aj pasažieri na lodiach, keďže krásna Holanďanka stála presne oproti otvorenému moru. Dvadsaťštyriročná modelka sa o tieto pikantné zábery podelila aj na Instagrame so svojimi fanúšikmi. Jej priaznivci príspevok okamžite ocenili lichôtkami v komentároch. Na Instagrame má mladá kráska viac ako sedem miliónov sledujúcich, ktorí sú na podobné zábery zvyknutí, pretože Cindy zdieľa pikantné fotky pomerne často.

Populárna dvojica spolu začala randiť v lete 2022. Anglický futbalista aktuálne nezažíva najlepšie obdobie vo svojej kariére. Nedávno sa vrátil späť do Evertonu po neúspešnom hosťovaní v Besiktasi. V Evertone však zatiaľ budúcnosť nemá istú. O neúspechu 27-ročného hráča v Turecku prezident Besiktasu povedal: "Naša zmluva s Dele Allim sa skončila. Bol to hráč, z ktorého sme boli veľmi nadšení, keď prišiel. Už sa nevráti. Nedostali sme od neho to, čo sme očakávali. Dúfam, že sa zotaví ako človek."