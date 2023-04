Kedysi bola talentovaná gymnastka, dnes je z nej pôvabná skeletonistka, o ktorej rozpráva celý športový svet. Češke Anne Fernstädtovej (26) pribúdajú fanúšikovia na sociálnych sieťach ako huby po daždi, čo však nemajú na svedomí len jej športové výkony.

Rodáčka z Prahy začínala s gymnastikou, neskôr skúšala volejbal, hádzanú, plávanie, balet i lyžovanie, no naplno jej učaroval až skeleton. „Gymnastika je základom všetkých športov. Vďaka nej viem ovládať svoje telo a výrazným spôsobom mi pomáha v mojej skeletonistickej kariére. Venovala som sa jej sedem rokov a pokojne by ma mohli vziať aj do cirkusu,“ konštatovala s úsmevom pôvabná Anne Fernstädtová v jednom z nedávnych rozhovorov.

Jej úspechy v ľadovom tobogane v kombinácii s dokonalou postavou a peknou tváričkou znamenajú, že na internete je obrovským hitom. Veď len na Instagrame sa môže pochváliť 17-tisíckami sledovateľov, čo z nej robí v Česku jednu z najsledovanejších športových celebrít. „Čím aktívnejší ste, tým máte väčší záujem zo strany sponzorov máte,“ pragmaticky vysvetlila dôvod, prečo je v poslednom čase na sociálnych sieťach taká aktívna.

V rámci zvýšenie popularity pridáva na ne aj mnoho záberov zo súkromia, pričom niektoré z nich sú doslova pikantné. Ako napríklad naposledy, keď si s partiou kamarátok vyrazili na babskú jazdu do exotiky. Snímky zo Seychelských ostrovov majú nádych erotiky, pričom krásna Anna na nich vystavuje plné prsia a mnohí sa čudujú, ako s nimi vôbec môže pretekať. Veď napokon, posúďte sami v našej FOTOGALÉRII.