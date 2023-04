Najsmutnejší športový pohreb v Taliansku za posledné roky. V milánskej štvrti Bovisasca sa navždy rozlúčili s len 18-ročnou talianskou volejbalistkou Juliou Itumaovou. Posledné zbohom jej prišla dať najbližšia rodina, spoluhráčky aj fanúšikovia.

Itumaová mala minulý týždeň v Istanbule spáchať samovraždu skokom z okna hotela. Po prehre v semifinále volejbalovej Ligy majstrov proti Eczacibasi ju bezpečnostné kamery zachytili, ako pomaly kráča chodbou, potom sa zrúti na zem a nakoniec vojde do izby, pod ktorej oknom o niekoľko minú nájdu len jej bezvládne telo.

„Julia bola geniálna, jednoducho najlepšia,“ povedal na poslednej rozlúčka rodinný priateľ Elias Malavazos Alexis, ktorý pracuje ako vedec na milánskej univerzite. Aj Itamuová tam chcela študovať výživu. Veľkú kariéru jej predpovedali aj vo volejbale. S Taliankami sa minulý rok stala majsterkou Európy do 19 rokov. Vo finále proti Srbsku bola najproduktívnejšou hráčkou. Na pohrebe sa zúčastnil aj kompletný tím Gorgonzola Novara s trénerom. Ako by jej kariéra pokračovala, sa už nikdy nedozvieme. „Znova sa uvidíme, zbohom,“ boli jej posledné slová v skupinovom chate.