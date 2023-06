FOTO Plavkyňa Andrea je bohyňa! Keď vojde do vody, aj ryby pukajú závisťou

Rumuni majú novú hviezdu. Má len 20 rokov, začala zbierať úspechy a rada provokuje v miniatúrnych plavkách. Zoznámte sa, toto je Andrea Dragoi.

Dragoi je plavkyňa, ktorú v Rumunsku považujú za veľký talent. Plávať začala vo veľmi mladom veku. Bohužiaľ, s rodnou hrudou sa rozlúčila a svoje schopnosti a vedomosti sa vybrala pilovať radšej do USA. V San Jose jej talent nezapadol prachom a pomaly si razí cestu medzi profesionálnych športovcov. Okrem toho študuje tri odbory, ak by jej nevyšla športová kariéra. Okrem toho by sme ju mohli nazvať už aj influencerkou. Na sociálnych sieťach rada zdieľa svoje zábery vo svojom „pracovnom odeve“ a bikinách. Jej horúce zábery roztápajú sledovateľov a vďaka vzhľadu ju označujú ako jednu z najsexi športovkýň sveta a zároveň najprovokujúcejších.