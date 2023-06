Ťažký rozchod hodila za hlavu! Po dráme s Piquém Shakira opäť chytila chuť do života.

Cez víkend bola na programe ďalšia epizóda seriálu F1. Jazdci sa presunuli do Španielska, kde sa konala VC Barcelony. V Katalánsku triumfoval opäť Holanďan Max Verstappen pred Britom Lewisom Hamiltonom.

Do metropoly zavítalo množstvo známych osobností. Nechýbala ani kolumbijská speváčka Shakira, ktorá v posledných týždňoch čoraz častejšie robí spoločnosť práve Hamiltonovi. Po tom, čo si v Miami užívali spoločný výlet na lodi, v Barcelone ju sedemnásobný majster sveta pozval na obed. Nebolo by na tom nič zvláštne, avšak Hamilton má údajne partnerku, no pri obednom stole to vyzeralo, že medzi ním a krásnou speváčkou preskočila iskra. VIAC SI POZRITE TU!