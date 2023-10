Od rozpadu ich vzťahu ubehlo už niekoľko rokov. Známa slovenská diva s exotickými koreňmi Martina Kmeťová alias Tina a jej bývalý partner futbalista Richard Lásik sa spolu bavili pri príležitosti znovu otvorenia bratislavského klubu Channels.

Od rozchodu prominentných partnerov ubehlo takmer 10 rokov a spomienkou na spoločné chvíle im zostal synček Leo. Po tomto vzťahu sa Tina dala dokopy so známym slovenským rapperom Separom, s ktorým majú dcérku. Aj tento vzťah sa jej nakoniec rozpadol. Napriek tomu s futbalistom udržiava korektný a kamarátsky vzťah. Dokáže ho pri tom podporiť aj pri dôležitých momentoch v živote. Spolu to roztočili počas sobotnej noci. Že by si dali druhú šancu?