Je krásna, talentovaná a má vášeň pre adrenalínové športy. Letícia Bufoniová patrí vo svete skateboardingu medzi najtalentovanejšie a určite aj najkrajšie predstaviteľky tohto športu.

Narodila sa v Brazílii, no už v mladom veku si odišla splniť sen do Kalifornie, ktorá je mekkou skateboardingu. A treba povedať, že mladá kráska to dokázala a vypracovala sa medzi úzku špičku v tomto športe. Fanúšikov si získala aj vďaka svojmu vzhľadu, ktorý dotvárajú mnohé tetovania.

Na sociálnych sieťach ju sledujú milióny ľudí, ovládla svet ženského skateboardingu, prekonala viaceré rekordy, štartovala na OH v Tokiu a dokonca je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov.Ako sa jej to podarilo a do akej prestížnej ankety ju zaradil časopis Forbes sa dozviete v priloženej GALÉRII TU!

Tento jej kúsok stojí zato