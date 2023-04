FOTO Naša najlepšia gymnastka tak krásna nikdy nebola: Barbora, čo so sebou robíš? VAU!

Zreje ako víno. Barbora Mokošová (26) je roky našou najlepšou gymnastkou, vďaka čomu ako jediná reprezentovala Slovensko na dvoch posledných olympiádach v Riu de Janeiro, resp. v Tokiu. Teraz sníva o budúcoročných OH v Paríži a keď sa jej to podarí, dozaista ju uvidíme v ešte krajšom svetle.

Bratislavská rodáčka bola zakaždým ozdobou všetkých podujatí, na ktorý sa objavila, a tak nečudo, že bola aj pravidelným a vďačným objektom pre fotografov. Tí by si po jej premene, ktorou si za posledné mesiace prešla, mali k svojej výbave pribaliť ešte objektív navyše, pretože Barbora tak krásna ešte nikdy nebola.

Na Mokošovej snímkach, ktorými v poslednom čase zásobuje sociálne siete, je totiž vysmiata od ucha k uchu, a kombinácia jej zdokonalenej postavy s peknou tváričkou sú zárukou toho, že sa do nej nejeden fanúšik platonicky zaľúbi. Ak máte na to odvahu, skúste to prostredníctvom našej FOTOGALÉRIE!