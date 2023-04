Opäť sa bolo na čo pozerať! Veľká Británia má za sebou jeden z najväčších dostihových sviatkov roka. Cez víkend sa išla Veľká národná v Liverpoole, ku ktorej okrem najlepších koní a jazdcov sveta patrí aj populárny „Ladie´s Day“, ktorý sa vrátil v plnej paráde po štyroch rokoch.

Na dostihoch vo Veľkej Británii sú známe Ladies Day, kedy prím hrajú ženy s veľkmý klobúkmi, krátkymi sukňami a s veľkým apetítom po zábave, ktorá konči trapasmi, na ktoré by dámy najradšej do smrti zabudli.

Návštevníčky Ladies Day na The Grand National v Liverpoole sa nedali odradiť ani zlým počasím, keď ich účesy zmáčalo mrholenie. Ženy, ktoré napriek tomu, dorazili na dostihovú dráhu do Aintree, nahodili na seba to najextravagantnejšie, čo doma našli. Hlboké výstrihy, zktorých väčšine dám išli prsia vypadnúť, striedali krátke sukne, ktoré si pri každompohybe museli strážiť. Čo najoriginálnejší klobúk patrí k dostihom po celom svete. Liverpoolčanky však opäť ukázali, že sa vedia poriadne baviť, keď v stanoch pretancovali celý deň. Bohužiaľ, ukázali aj to, ako sa vedia "dať do laty." Hektolitre šampanského im niektorým udrelo poriadne do hlavy, veď pozrite si to vo FOTOGALÉRII!