BRATISLAVA - Zaujme aj inak ako výkonmi na palubovke! Američanka Kayla Simmonsová (27) v minulosti počas štúdia na univerzite hrávala volejbal, no s tým sekla aj kvôli nečakaným požiadavkám zo strany školy. Za všetko totiž môžu jej veľké prsia, ktoré dnes s radosťou vystavuje na obdiv.

Zo Simmonsovej je dnes úspešná modelka a influencerka, ktorá na Instagrame predvádza svoje krivky doslova v každej póze a dráždi zmysly mužov a jej fanúšikov, ktorých má na sociálnej sieti vyše 800-tisíc. Mnohí ju označujú za najkrajšiu volejbalistku, hoci sexi blondínka s milovaným športom už dávno sekla.

Hrávala ho počas štúdia na univerzite, no podľa jej slov jej obrovské prsia boli prekážkou a vedenie školy jej nenápadne naznačilo, aby s tým sekla. „Univerzitný šport mi dal veľa skúseností a cenných lekcií, no na škole mi povedali, aby som vymazala svoje fotky, že vraj sú nevhodné pre moje telo. Bola som zlomená, pretože mi to prišlo, ako by som nemohla mať rada svoje telo a zároveň športovať,“ povedala v minulosti.

Ťažkú hlavu si z toho však dlho nerobila a dnes sú práve jej obrovské prsia to, čím sa živí. Zo Simmonsovej je modelka, ktorá sa už nechala nafotiť aj pre Playboy, no muži sa na jej poklady, ktoré sú väčšie ako volejbalová lopta, môžu dosýta vynadívať na sociálnych sieťach. Na Instagrame Kayla rada provokuje a z jej bujných kriviek sa zatají dych nielen mužom. Presvedčiť sa o tom môžete TU!