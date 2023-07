Ratolesti nechali doma a vyrazili spolu na romantickú dovolenku do Grécka! Bývalá slovenská tenistka (34) Dominika Cibulková sa s manželom Michalom opäť vrátili do nádherných priestorov luxusného hotela v Grécku.

Dominika Cibulková miluje prepych a presne to ponúka The Wild Hotel by Interni na Mykonose. S manželom Michalom sa tentokrát rozhodli nechať deti doma a spoločne si užívajú krásy a pokoj vychyteného Gréckeho ostrova blízkych rodinných známych.

V megaluxusnom hoteli si vybrali to najlepšie, čo ponúka. Z izby je rozprávkový výhľad a podľa záberov, ktoré dvojnásobní rodičia zverejnili na sociálnych sieťach, si určite prišli na svoje. Romantický výlet bývalá svetová štvorka okorenila aj krásnym vyznaním lásky manželovi: "On je moje šťastné miesto," napísala Domča. Lacno ich to však nevyšlo. Spomínaný hotel, v ktorom manželia trávia dovolenku, patrí medzi najžiadanejšie v danej lokalite a tak to nie je vôbec za malé peniaze.VIAC SI POZRITE TU!