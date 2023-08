RAJEC - Neoddychuje ani po kariére! Už je to takmer rok od chvíle, kedy sa legendárny hokejista Zdeno Chára (46) rozhodol zavesiť korčule na klinec. Jeden z najlepších obrancov histórie však rozhodne nezaháľa, o čom sa mohli presvedčiť v sobotu fanúšikovia v Rajci, kam víťaz Stanleyho pohár zavítal na jubilejný 40. ročník maratónu.

Chára do Rajca neprišiel ako turista, ale zaradil sa medzi účastníkov prestížneho maratónu. Bývalý obranca pritom len pred týždňom absolvoval v Poľsku náročný triatlon. Aj preto sa v srdci Slovenska prihlásil v úvodzovkách len na polovičnú trať, ktorú však zvládol v parádnom čase - za hodinu a 33 minút.

Legendárny hokejista prešiel cieľom s úsmevom na tvári. „Bežalo sa mi dobre vďaka skvelým fanúšikom a spolubežcom. Všetci celú trasu krásne povzbudzovali, bolo to úžasné. Užíval som si to a snažil som sa podať čo najlepší výkon. Bol spokojný s nohami aj dychom, takže bežalo sa mi dobre,“ povedal Chára v cieli. Maratón berie skôr ako hobby. „Nemám nejaké ambície s niekým súperiť. Je to pre mňa záľuba a chcem si to čo najviac užiť,“ dodal.

Rodák z Trenčína sa pred niekoľkými mesiacmi predstavil aj na bostonskom maratóne, kde absolvoval celú trať, pred týždňom, ako už bolo spomenuté, absolvoval triatlon v Poľsku. Slávny obranca tak na pohyb zjavne nezanevrel ani po kariére. „Je to o tom, že si stále dávam nové výzvy, snažím sa ešte vžiť trochu viac do triatlonu,“ povedala hokejová legenda.

Rajecký maratón bol pre Cháru prvým takýmto podujatím, ktoré absolvoval vo svojej domovine. Legenda zožala ovácie početného publika hneď niekoľkokrát a dlhoročný obranca bol neprehliadnuteľný nielen vďaka svojej výške. O fotografie s dlhoročným kapitánom Bostonu bol obrovský záujem. „Na Slovensku som ešte nemal takúto možnosť. Rajec je blízko Trenčína a organizátori urobili skvelú prácu. Dostal som pozvanie a som naozaj veľmi spokojný,“ dodal na margo toho, prečo zavítal práve do Rajca.