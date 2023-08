Začínala pri basketbale, zradilo ju zranenie. Věra Mikulcová (41) sa nakoniec profesionálnou kulturistkou, čomu sa venuje už viac ako 20 rokov a plní si sny.

Často do nej rýpu, že vyzerá ako muž, no najúspešnejšia česká kulturistka to berie s nadhľadom a prakticky sa tomu smeje. Počas svojej úspešnej dvadsaťročnej kariéry urobila neuveriteľný pokrok, o čo sa pred pár týždňami podelila na svojom Instagrame. "Na vaše prianie som našla fotky z čias, keď som začínala s kulturistikou. Prvé fotky sú z roku 2001 z MČR junior-Hronov, druhé z New York Pro 2023. Rozdiel váhy je 26 kg," napísala k archívnym fotkám na Instagrame.

Jej priaznivcom sa ani nechcelo veriť, že táto žena prešla tak obrovskou premenou. Mnohí ju obdivujú za jej morálku, osobitosť, statočnosť a odolnosť voči negatívnym reakciám na jej vzhľad či sexuálnu orientáciu.