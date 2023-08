Slovenské volejbalistky majú za sebou prvý zápas majstrovstiev Európy. V Talline si zmerali sily v D-skupine sily s Fínskom a vyhrali 3:0.

Slovenky sa zúčastnia na majstrovstvách Európy šiestykrát v ére samostatnosti. Zo základnej skupiny postúpili doposiaľ raz – pred štyrmi rokmi vypadli v osemfinále na domácej palubovke s Talianskom (0:3). Tento rok je ich cieľ postup zo skupiny, ktorú označil tréner Michal Mašek za hrateľnú. "Vnímame to ako vyvrcholenie našej dvojročnej práce. Nemôžeme mať nízke očakávania, pretože máme svoju kvalitu, ktorej veríme. Máme skupinu, ktorá je pre nás papierovo hrateľná. Nemáme tam dva extra silné tímy ako napríklad Srbsko. V dôsledku neúčasti Ruska a Bieloruska sa skupiny namiešali inak a pre nás je to hrateľné. Očakávam od družstva, že ukážeme to najlepšie čo vieme a pôjdeme za jasným cieľom," uviedol kormidelník pred štartom družstva na šampionáte. Ak by však Slovenky bojovali aj o titul najšarmantnejších volejbalistiek, tak by určite boli vysoko,veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!