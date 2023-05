O slovenskom futbalistovi Markovi Hamšíkovi sa hovorí, že je kráľom Banskej Bystrice. Vo svojom rodisku rozbehol veľký biznis a vlastní tam niekoľko luxusných nehnuteľností. Posvietili sme si však na bývalého hokejistu Michala Handzuša, ktorý mu robí veľkú konkurenciu.

Hamšík je v Banskej Bystrici a jej okolí veľký pojem. Okrem svojho futbalového statusu je známy značkou vína, futbalovou akadémiou, skákacou arénou pre rodiny s deťmi. Náš futbalista pritom nezaháľa ani na trhu s realitami. Okrem iného však „Hamšo“ vlastní v obci Vlkanová neďaleko Banskej Bystrice Hamšík kaštieľ, ktorý je v rekonštrukcii. Býva v obci Badín, kde si vybudoval obrovskú a najmä luxusnú vilu.



Nášho bývalého reprezentačného kapitána preto mnohí Bystričania nazývajú „kráľom Banskej Bystrice". Málokto však vie, že veľkú konkurenciu mu robí náš bývalý hokejista Michal Handzuš. Posvietili sme si na to, do čoho investoval svoje ťažko zarobené peniaze z NHL. Zistili sme, že toho vlastní v jeho rodisku viac než dosť. Pýchou jeho majetku je najmä majestátny dom a taktiež luxusná drevenica na okraji mesta. Keď sa na to pozriete, budete vyvaľovať oči.