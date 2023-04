FOTO Konkurentka golfovej bohyne sa vôbec nehanbí! Loptičky odpaľuje so stojacimi bradavkami

Neoficiálnym titulom golfovej bohyne sa doteraz mohla pýšiť Paige Spiranac, ktorú už dlhé roky mnohí označujú aj za vôbec najkrajšiu športovkyňu na svete. Sexi blondínka má však novú konkurenciu v podobe Grace Charis, ktorá sa na greenoch rovnako ničoho nehanbí, pričom viac ako jej kvality rozhodne očarujú fanúšikov jej bujné prednosti.

Paige Spiranac mnohí poznajú ako úspešnú golfistku, ktorá sa nepreslávila len výkonmi na greenoch, ale najmä svojimi dokonalými krivkami a vyzývavým oblečením, ktoré predvádzala a predvádza dodnes fanúšikom aj na sociálnych sieťach.

Mnohí ju považujú za najsexi golfistku, no sexi blondínka má nečakanú konkurenciu v Grace Charis. Tá sa netají tým, že golf je pre ňu skôr len koníčkom, no každú príležitosť s palicami v ruke využije na to, aby na seba strhla pozornosť.

Podarilo sa jej to aj tentoraz, keď sa pochválila videom, na ktorom odpaľovala loptičky v dráždivom outfite a aby toho nebolo málo, podprsenku nechala doma a jej presvitajúce bradavky pútali rozhodne väčšiu pozornosť ako samotné odpaly. Presvedčiť sa o tom môžete na FOTO TU!