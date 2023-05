Česká hokejová legenda sa spoločne so svojou priateľkou Dominikou Branišovou prišli pozrieť na domáci zápas Florida Panthers. Neskôr mladú krásku previedol svojim sídlom v Pitrsburghu. Dominika bola z toľkého retra poriadne v šoku.

Jaromír Jágr po zápase Floridy s Carolinou Hurricanes zobral svoju polovičku na návštevu aj do jeho bývalého príbytku. V pittsburskom sídle sa akoby zastavil čas. V kuchyni stále stojí starý fax so zažltnutým papierom, z ktorého majiteľ Washingtonu Capitals Ted Leonsis možno v lete 2001 posielal legende návrhy zmlúv, aby Čecha zlákal na veľký prestup. V tom čase mala Jaromírova súčasná partnerka Dominika iba sedem rokov. Na zastaralý prístroj sa Dominika len neveriacky pozerala. "Ty nevieš poslať fax, alebo čo?" podpichoval ju Jágr vo vtipnej scénke na Instagrame.

Zamilovaná dvojica navštívila dom, ktorý slávny český hokejista kúpil ešte v roku 1994 za 250 000 dolárov. V sídle vtedy žil so svojou prvou láskou Ivou Kubelkovou. Za tie roky sa tu nič nezmenilo. Ten istý nábytok i rovnaké závesy cez okná. "Mohol by som mať honosnejší palác, ale úprimne, nevidím dôvod, prečo by som to robil," vysvetlila česká superstar v knihe Moje roky v Pittsburghu.