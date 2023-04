BRATISLAVA – Svojej povesti neostali nič dlžní. Slovenský hokejista Lukáš Kozák sú so svojou krásnou priateľkou Nelou Slovákovou známi, že radi zverejnia na sociálnych sieťach veci, ktoré by sa iné páry neodvážili. Tentoraz však zašli veľmi ďaleko. Zahodili všetky zábrany a dokonca aj oblečenie.

Kozák a Slováková pravidelne dokazujú, že si život užívajú naplno a neboja sa to prezentovať aj pred svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Pred pár rokmi vliezla Nela, ktorá sa preslávila najmä z účinkovania v reality show Hotel Paradise svojmu frajerovi do sprchy, natočila ho a video uverejnila na instagrame. Hokejista jej to následne vrátil aj s úrokmi a ukázal všetkým na internete svoju nahú krásku.



Dvojica sa nachádza v Chorvátsku, kde vlastnia apartmánový dom, ktorý rekonštruujú. Okrem tvrdej driny si však našli čas aj, na ich pomery bežnú zábavu. Náš hokejista so svojou sexi priateľkou takmer totožne zopakovali erotickú situáciu, ktorá bola spomínaná vyššie. Nela svojmu nahému partnerovi opäť vošla do sprchy. Tentoraz to však malo iné vyvrcholenie. Obaja skončili spolu v posteli a bez spodného prádla. Pri pohľade na tie odvážne akty Slováci doslova ani nedýchali.