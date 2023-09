BRATISLAVA - Niekomu sa darí viac, niekomu menej. Viacero slovenských športových legiend sa po kariére vrhlo na podnikanie a mnohí do biznisu vrážajú neraz miliónové cifry. Ako sa darí menám ako Marián Hossa, Marián Gáborík, Marek Hamšík, Peter Sagan či Dominika Cibulková?

Posledným zo športovcov, ktorý investoval svoje peniaze do nového biznisu, je bývalý skvelý hokejista Ľubomír Višňovský. Ten pred dvoma týždňami v bratislavskom nákupnom centre krstil detské centrum, kde sa deti môžu vyblázniť na rôznych trampolínach, preliezkach a podobne. Majster sveta vstúpil do zábavného biznisu so svojím spoločníkom a ako priznal pre PLUS 7 DNÍ, lacný špás to nie je. „O investícii hovoriť nechcem, ale je to cez pekné okrúhle číslo," uviedol.

Višňovský je len jedným z mnohých športovcov, ktorí sa vrhli so zarobenými miliónmi na podnikanie. Niektorí športovci za tie roky už dokázali vybudovať zabehnuté firmy s miliónovými obratmi, iní svoj biznis ešte len rozbiehajú a kým sa dostanú do zelených čísel, prejde ešte niekoľko rokov.

Legendárny hokejista Marián Hossa vo veľkom rozbehol výrobu milovaných pirohov a do svojej firmy nalial obrovské peniaze, ktoré sa mu začínajú vracať doslova aj s úrokmi. Cyklista Peter Sagan v rodnej Žiline otvára luxusný hotelový komplex, no jeho firma bola za minulý rok v strate takmer 300 000, čo však trojnásobného majstra sveta s ročným platom okolo 5 miliónov eur trápiť nemusí. Ako sa napríklad darí aj Dominike Cibulkovej, ktorá má obchod s luxusným detským oblečením? Viac o ziskoch a stratách našich legiend nájdete TU!