Golfová influencerka Paige Spiranac si na Instagrame vybudovala 4-miliónovú armádu sledovateľov. Medzi nimi sa však nenájdu len tí, čo sa nevedia vynadívať nad jej krásou, ale aj veľkí neprajníci. Nepáči sa im jej posledná reklama.

Neprajníci sa jej pýtajú, či je viac golfistka alebo striptérka, keďže kampaň na nové golfové palice nafotila pri tyči nočného klubu s logom výrobcu. Na nahratom videu Paige odpovedá všetkým takýmto hejterom. Na videu sa snaží udržať na striptérskej tyči, ale nedarí sa jej to. Nakoniec si aj vyberá outfit, v ktorom by mohla žiariť ako striptérka. Aj keď stojí pred kamerou nahá, tak s ničím nie je spokojná. Nakoniec si vybrala červené šaty s biely bodkami. Pridala aj meno, ktoré chce používať pri tyči: „Takto budem Sandy Mounds.“ Nakoniec sa prichystá aj na svoje prvé vystúpenie, ale pri bučiacich fanúšikoch ihneď ujde z pódia. Geniálna paródia na neprajníkov, v ktorej Spiranac opäť ukázala to, čo jej id najlepšie svoj šarm a sexepíl.

Pikantné zábery Paige pri tyči si pozrite TU!