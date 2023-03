Už v 1. kole tanečnej show Let´s Dance to roztočili bývalí hokejisti Marián Gáborik a Boris Valábik. Ženské publikum sa muselo potešiť pri ich dokrútke zo sprchy, kde sa ukázali tak, ako ich môžu vidieť len manželky.

„My dvaja prípravu na večer berieme veľmi seriózne, takže musíme byť čistučkí a voňavučkí,“ hovoril Gáborík. No kým on video natáčal a bol nalepený na objektíve jeho mobilu, Valábikove nahé telo sa v pozadí vynímalo. Keď si Boris všimol, že odhaľuje pomaly aj to, čo by mala vidieť len jeho manželka v spálni, zhrozil sa: „Všetko mi je tam vidieť, Maroš!“ Nie sú však prvé športové hviezdy, ktoré odhalili to, čo malo byť skryté. Niektorí zašli ešte poriadne ďalej.