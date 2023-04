BRATISLAVA – Slovenská biatlonistka Paulína Fialková Bátovská (30) sa minulý rok v máji vydala za nášho bývalého chodca Miloša Bátovského (43). Až rok na to si manželia konečne mohli užiť vysnívanú svadobnú cestu na Maledivách. Svojim fanúšikom navyše stihla z exotiky poslať aj viaceré rady.

Fialková vo viacerých rozhovoroch naznačila, že po olympijskej sezóne 2021/2022 sa bude vydávať. Jej slová sa napokon aj naplnili. Dvaja trojnásobní olympionici Paulína Fialková a Miloš Bátovský si v sobotu 21. mája 2022 povedali svoje áno. Najlepšia slovenská biatlonistka súčasnosti sa v rodinnom kruhu vydala za nášho bývalého úspešného chodca.



Mnohí novomanželia si naplánujú medové týždne krátko po svadbe. V prípade našej biatlonistky to však muselo byť kvôli jej športovým povinnostiam úplne inak. S našim bývalým úspešným chodcom Milošom Bátovským sa dostali na svadobnú cestu až rok potom, čo sa zosobášili. „Aj my to máme v podstate svadobnú cestu, odloženú ešte od vlani,“ priznalana Instagrame Bátovská-Fialková, keď odpovedala na otázku fanúšičky.



Svojim priaznivcom odhalila tiež to, kde sa nachádzajú. Zaľúbenci sa vybrali do exotiky na Maledivy. Romantiku si užívajú na ostrove Gáfu Dálu Atoll. Našej biatlonistke prišli neskoré medové týždne vhod. Fanúšikom odhalila čarokrásne prostredie a dokonca im dala niekoľko rád.