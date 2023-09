FOTO Fámy sa potvrdili! Ronaldova slávna ex zohrieva posteľ ďalšej megahviezde

O čom pred niekoľkými týždňami mnohí len šuškali, sa stalo realitou. Slávna modelka Irina Shayk si obmotala okolo prsta ďalšiu športovú superhviezdu. Tentokrát učarovala legendárnemu Tomovi Bradymu.

Modelka, ktora dlhé roky tvorila pár s ikonickým Cristianom Ronaldom, teraz nabalila legendárneho Toma Bradyho. Zdá sa, že ruskej modelke Irine Shaykovej imponujú veľké športové mená.

Dvojica sa spoznala začiatkom leta na svadbe miliardára Joa Nahmada. Podľa zdroja na legendu amerického futbalu poľovalo niekoľko modeliek, no najviac mu v ten večer učarovala práve krásna Irina.

Aktuálne sa v New Yorku konajú módne dni, na ktorých sa každoročne ukazujú mnohé známe osobnosti. Nechýba ani Irina Shayk, ktorá po náročných dňoch v metropole okamžite smeruje do luxusného apartmánu legendy amerického futbalu, čím potvrdila, že to medzi nimi iskrí viac ako si veľa ľudí myslelo.VIAC SI POZRITE TU!