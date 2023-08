Montreal - Bývalá kanadská krasokorčuliarka Alexandra Paulová zomrela vo veku 31 rokov pri autonehode. Informovala o tom agentúra AFP.

K nehode došlo 22. augusta vo vidieckej štvrti mesta Melancthon v južnom Ontáriu po tom. Neovládateľný kamión v stavebnej zóne zmietol sedem áut. V jednom z nich sedela aj Paulová a jej 10-mesačné dieťa. Jej syna Charlesa previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré neohrozili jeho život. Pri nehode sa zranili ďalšie tri osoby. jednu z nich museli letecky transportovať do nemocnice. Podľa prvých správ nebolo voči šoférovi kamiónu vznesené žiadne obvinenie.

Paulová sa v roku 2021 vydala za dlhoročného krasokorčuliarskeho partnera Mitchella Islama a v roku 2022 sa im narodilo prvé dieťa. Paulová získala striebro na juniorských MS v roku 2010. Kanadu reprezentovala na ZOH 2014 v Soči, na ktorých obsadila 18. miesto. Spoločne s Islamom obsadili na MS 2014 10. miesto v tanečných pároch, o rok na to skončili na 13. priečke. Športovú kariéru ukončili v roku 2016.