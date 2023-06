BRATISLAVA – Bývalá slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková (34) zorganizovala spoločne s manželom Michalom synčekovi Jakubkovi v stredu honosnú oslavu, ktorá pripomínala svadbu. Napriek veľkému luxusu naša tenisová legenda prekvapila outfitom, ktorý si zaobstarala za pár eur.

Dominika a Michal Navarovci usporiadali rovno na deň tretích narodenín svojho synčeka Jakubka narodeninovú oslavu. Ako to už býva zvykom u niekdajšej štvrtej hráčky sveta, bolo to veľkolepé. Oslava sa uskutočnila v stredu v rozľahlej záhrade luxusného hotela Amade Chateau pri Dunajskej Strede. Na veselici malého Jakubka si prišiel každý na svoje. Prostredie a výzdoba boli dokonalé. Takisto servis a nehovoriac o atrakciách, ktoré čakali na hostí. Jednoducho všetko bolo vyšperkované do posledného detailu.



Každá sranda však niečo stojí a samotná Cibulková po oslave pre náš portál priznala, že za ňu vysolila ťažké peniaze. Na prekvapenie mnohých sme však zistili, že šaty, ktoré mala na sebe naopak stáli len niekoľko eur. „U mňa nejde o nič neobvyklé, že nosím šaty zo Zary. Nosím ich často a aj počas bežných dní. Rada ich tiež kombinujem s drahými kúskami, keď na to dôjde príležitosť. Práve preto som vôbec nemala problém dať si na seba takéto šaty na Kubkovu oslavu,“ prezradila pre Šport24.sk Dominika Navara Cibulková.



Bývalá hviezdna tenistka priznala, čo bolo hlavným dôvodom, prečo siahla po lacných šatách, ktoré môže mať každá žena a nemusí pritom za ne platiť stovky eur. „Pravdou je, že jedným z dôvodov, prečo som siahla po šatách zo Zary je ten, že ešte nemám takú formu, ako by som chcela. Prišlo mi teda scestné a zbytočné, aby som platila za drahé šaty, keď mi o niekoľko týždňov nebudú dobré a budú mi veľké,“ odhalila.



Šaty „za pár šupiek“ však ukázali svoju negatívnu stránku. Dominika mala šťastie, že má pohotovú pestúnku, ktorá sa stará v prípade potreby o Jakubka a Ninku. „Asi najväčší „gól“ oslavy bol, že tie šaty boli flitrové, čiže dosť nevzdušné, tak asi po hodine mi ostalo tak teplo, že som bola celá spotená. Povedala som si, že nebudem otrok oblečenia a potrebovala som sa ísť prezliecť. Našťastie naša opatrovateľka mala na prezlečenie nejaké gate a košeľu a tak som si to dala. Najvtipnejšie na tom celom bolo, že aj to oblečenie od Andrejky bolo zo Zary,“ dodala Dominika Cibulková.