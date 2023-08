FOTO Čaká ju najťažší zápas v živote: Najpôvabnejšia bojovníčka sveta ide do boja s rakovinou!

Vážne zdravotné problémy ju vyradili z hry. Najsexi MMA bojovníčka na svete Sammy Jo-Luxtonová (23) neuvidia jej fanúšikovia na turnajoch poriadne dlhý čas. Lekári jej totiž diagnostikovali rakovinu kože, a tak ju v najbližších mesiacoch čaká najťažší zápas v jej živote.

Pôvabná rodáčka z anglického Exeteru nepútala doteraz pozornosť len svojimi výkonmi, ale aj pôvabom.

Viacerí fanúšikovia MMA ju označujú za najkrajšiu bojovníčku na svete, no po nedávnej správe o jej zdravotnom stave ostali ako obarení. „Ako ste už možno už videli, moje meno nefiguruje v zozname súťažiacich na turnaj v Paríži nebudem. Bohužiaľ, nemám sa dobre, diagnostikovali mi melanóm,“ priniesol jej slová Daily Star s tým, že ide o zhubný nádor.

Ako ďalej britský britský denník uvádza, krásna MMA bojovníčka, ktorá nedávno prešla aj do boxerského sveta a aktuálne pôsobí v organizácii PFL, trpí rakovinou kože. Ide však o druh rakoviny, ktorý je liečiteľný a úspešná operácia by mohla pre ňu znamenať plné uzdravenie. „Mám to na nohách a čaká ma operácia. Som z toho smutná, pretože celý rok som sa pripravovala na toto obdobie. Teraz je však všetko mimo moju kontrolu,“ uviedla Sammy Jo-Luxtonová.

Talentovaná Angličanka berie nasledujúcu časť života ako výzvu, s ktorou sa musí popasovať. „Verím, že tohto súpera zdolám a na decembrový turnaj v Dubline budem pripravená,“ zakončila svoje prehlásenie.