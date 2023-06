Minulá sezóna Petre Vlhovej (27) nevyšla podľa predstáv. Triumfovala len na dvoch zjazdovkách a to vo Flachau a v Soldeu. Často vyzerala vyčerpaná a začalo sa špekulovať, či za tým nie je náhodou aj kríza vo vzťahu s priateľom Michalom Kyselicom. To naša lyžiarka však rázne zmietla zo stola a nie je vylúčené, že sa čoskoro ku partnerovi aj nasťahuje.

Uplynulá sezóna bola zo strany Petry ako na hojdačke. Jej priaznivci boli zvyknutí, že na každých pretekoch bojuje o víťazstvo. Niečo však nefungovala. Kolísavé výkony, "len" dve prvé miesta a časté gestá zmaru naznačovali, že so Slovenkou niečo nie je v poriadku. Vynorili sa dokonca špekulácie, že za tým všetkým je nepohoda v súkromí.

"Nikomu nemusím nič vysvetľovať, pretože žiadna kríza nie je. Ľudia nech sa hlavne zamýšľajú nad sebou a nech zbytočne neriešia môj súkromný život. Ak niečo nejde tak, ako by malo ísť a respektíve nedokážem vyhrávať, tak nech v tom nehľadajú iný problém, alebo že v tom je iná osoba," reagovala na tieto fámy Vlhová.

Dôkazom, že medzi rodáčkou z Liptovského Mikuláša a Michalom Kyselicom nie je žiadna kríza, môže byť aj fakt, že Michal ešte v apríli 2021 kúpil takmer päťárový pozemok so starším domom v trenčianskej štvrti Nové Zlatovce, ktorý momentálne prerába. Ceny podobných nehnuteľnosti sa v tejto lokalite pohybujú od 300 do 400-tisíc eur. Kyselica sa krátko po kúpe sídla, pustil do jeho konštrukcie. Keď sme pozemok navštívili v marci, ešte okolo neho stálo lešenie a chýbala mu farba. Za dva mesiace sa na stavbe veľa zmenilo. Zo skromného domčeka sa rysuje luxusné bývanie.

Naša lyžiarka v súčasnosti vlastní menší byt v Liptovskom Mikuláši, no omnoho častejšie je u rodičov a letné mesiace pre zmenu najradšej trávi v rodinnej chalupe, v dedinke Bobrovník časť Tvarožná, neďaleko Liptovskej Mary. Či sa v dohľadnej dobe presťahuje do Trenčína, je otázne, no jej dlhoročný priateľ robí očividne všetko pre to, aby čas po pretekoch trávili spolu a mohli pokojne relaxovať.