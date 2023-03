FOTO Bohatí športovci na chatách nešetria: Do tohto luxusu napchali státisíce

Aj oni potrebujú vypadnúť a zmeniť prostredie. Slovenské športové hviezdy si počas kariéry zarobili dosť na to, aby si mohli dovoliť postaviť chatu alebo chalupu aj v najvychytenejších oblastiach Slovenska.

Jedni sa rozhodli oddychovať v Tatrách, druhí zas na Donovaloch. Niektorí cestujú na chatu alebo chalupu cez pol Slovenska a iní ju majú tak, že by k nej dohodili kameňom zo svojho bydliska. Nájdu sa však aj takí, ktorí si miesto súkromného odpočinku vybrali za hranicami Slovenska. Spája ich však niekoľko vecí - nešetrili. Do svojich chát, chalúp a apartmánov napchali státisíce. Zdeno Chára si nechal doviesť drevo na zrub až z Kanady, Cibulkovej interiér chalupy vyzerá ako vystrihnutý z najmodernejšieho dizajnerského magazínu a Hamšíkova nehnuteľnosť by sa nestratila ani v najbohatších lyžiarskych strediskách.