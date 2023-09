FOTO Bitka Matoviča s Kaliňákom zbúrala internet: Tieto športové vtipy vás dostanú do kolien

BRATISLAVA - Bitka bývalého premiéra s ministrom vnútra sa stala okamžite hitom internetu! Od stredy sa nehovorí o ničom inom ako o potýčke medzi Igorom Matovičom a Róbertom Kaliňákom po tom, čo líder hnutia OĽaNO narušil tlačovku Smeru. Ich fyzický konflikt spôsobil lavínu vtipov, do ktorých sa zamiešala aj športová tematika.

Ku konfliktu došlo po tom, ako Matovič narušil tlačovku Smeru pred Úradom vlády. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák si to s ním išiel celé vydebatovať, no napokon došlo k bitke medzi oboma politikmi. Keď sa Kaliňák snažil vytrhnúť svojmu súperovi mikrofón z ruky, Matovič ho kopol do hrude.

Od tohto momentu nabral celý incident rýchly spád a zapojil sa do neho aj ďalší smerák Richard Glück, ktorý Matoviča udrel niekoľkokrát päsťou. Video z celej situácie okamžite zaplavilo sociálne siete a stalo sa námetom mnohých vtipov, pričom svoju kreativitu predviedli aj niektoré športové stránky. Lavínu vtipov po bitke Matoviča s Kaliňákom nájdete TU!