Tvrdý zápasník, ale aj milý chlapík so záľubou v rybárčení. To je Attila Végh. Legendárny zápasník si po romantickej dovolenke s manželkou Natáliou odskočil k vode a poriadne sa zabavil.

Exšampión Bellatoru a bývalá svetová sedemnástka v poloťažkej váhe Attila Végh zdolal pred niekoľkými týždňami na body veterána UFC a kedysi 19. najlepšieho bojovníka sveta v strednej váhe Američana Erica Spicelyho. Len niekoľko hodín na to, ako Végh absolvoval v Trnave spomínaný zápas, už sedel v lietadle. So svojou krásnou manželkou Natáliou si to namierili do obľúbenej gréckej dovolenkovej destinácie.

Po návrate na Slovensko sa rodák z Gabčíkova vrátil k tréningu, no nezabudol ani na to, čo má najradšej. S príchodom krásnych letných dní, vylieza po pauze aj čoraz viac rybárov, opäť nastavujú udice sa ženú sa úlovkami v jazerách či riekach. Medzi vášnivých rybárov patrí aj Attila Végh, posledné dni trávil s udicou v ruke. K radosti nášho zápasníka sa mu náramne darilo a ukázal, že je profík nielen v klietke. VIAC SI POZRITE TU!