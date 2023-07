Ide o jedny z najprestížnejších dostihových pretekov, fanúšičky sa však na ňom často odviažu až príliš. Reč je o Royal Ascot, kde v minulosti nechýbala ani známa Slovenka.

Súčasťou niekoľko dňov trvajúcich pretekov je aj takzvaný „Ladies Day“, teda deň venovaný ženám. V centre pozornosti sú dámy, ktoré sa nahodia a vyhodia si z kopýtka. A mnohé to často poriadne preženú. „Prsia, chľast a šarvátky. Tieto tri veci často dokážu narušiť a zatieniť elegantnú udalosť,“ napísal anglický Daily Star. Keď to fanúšičky na slávnom dostihovom sviatku preženú, vznikajú poriadne divoké zábery. Potúžené alkoholom odhalia to, čo by triezve nikdy neukázali, strácajú zábrany a výsledkom sú poriadne oplzlosti.

Aby sme boli fér, treba dodať, že to zďaleka nie je len o vulgárnych fanúšičkách, ale aj o zaujímavých outfitoch, divokých klobúkoch a o známych osobnostiach, ktoré obľubujú tieto preteky. Každoročne si ich nenechajú ujsť, napríklad, členovia britskej kráľovskej rodiny. A v minulosti sa tam dokonca objavila aj známa Slovenka, ktorá si v Ascote poriadne užívala a priniesla si domov aj zaujímavé „úlovky“. Pozrite sa v GALÉRII, o koho ide a v čom sa objavila na prestížnych pretekoch.