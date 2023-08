Vyhodili si z kopýtka. Manželka Attilu Végha Natália oslavovala 30 rokov a veru bolo sa na čo pozerať.

Kto by čakal nóbl elegantnú oslavu, bol na omyle. Známy bojovník si so svojou manželkou, ďalšou rodinou a kamarátmi užili poriadne divokú noc. Výzdoba sa skladala z balónov, svetelných reťazí a slamených megadáždnikov, takže hostia mali pocit, že sa ocitli na Havaji.

Tanečná párty sa začala už za svetla a pokračovala do hlbokej noci. Oslavujúcu partiu dostal do varu známy raper, ktorému pani Véghová vyznala lásku a ktorého poriadne zatienil práve Attila. Keď zbadáte, čo vyvádzal s pištoľou v rukách, pôjdete do kolien. Rovnako ako išli hostia okolo neho, ktorých absolútne nešetril. „Moja oslava tridsiatky s tou najlepšou posádkou, akú som si mohla vysnívať,“ napísala Natália k záberom z oslavy.