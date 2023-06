Šport24.sk Ostatné Ostatné David Beckham s dcérkou Harper sú zohratá dvojka: Takto si užívali na koncerte Harryho Stylesa ×

Má štyri deti, no to najmladšie bude mať pre neho zrejme vždy špeciálne miesto v srdci. Reč je o Davidovi Beckhamovi a jeho dcérke Harper, ktorá je jedinou dcérou bývalého futbalistu. To, že sú naozaj zohratá dvojka, už dokázali viackrát na Beckhamovom instagrame a potvrdili to aj teraz. Tatko David zobral dcéru na koncert anglického speváka Harryho Stylesa, ktorý je očividne obľúbený spevák nielen Harper, ktorá vstupuje do pubertálneho veku, ale aj jej otca. Presvedčte sa na VIDEU.