Sníva o účasti na olympiádach, no pasovala sa s nedostatkom financií. Alexandra Ianculescuová to vyriešila po svojom: zarába predávaním poriadne pikantných záberov.

Alexandra, ktorá sa narodila v Rumunsku, no pred vyše 20 rokmi s rodinou emigrovala do Kanady, už štartovala na zimnej olympiáde v roku 2018 v rýchlokorčuľovaní. Teraz však prešla na cyklistiku a sníva o letnej olympiáde v Paríži 2024. Príprava však stojí nemalé peniaze, s ktorými mala problém. Vyriešila ho tak, ako viacero iných známych žien nielen zo sveta športu: zarába na známej sociálnej sieti pre dospelých, kde speňažuje vlastné telo.

„Pomáha mi to prežiť, platiť nájomné, potraviny a pokrýva mi to aj cyklistickú prípravu. Niekto mi povedal: prečo si tam nezaložíš účet? Aj tak zverejňuješ fotky v bikinách. Povedala som si: dám tomu jeden mesiac a uvidím, ako to pôjde. A bolo to šialené!“ vyhlásila športovkyňa, ktorá tak stále žije sen o parížskej olympiáde.