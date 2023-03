Od novej kariéry čakal niečo iné. Bývalý futbalista Damian Oliver sa rozhovoril o práci pornoherca, na ktorú presedlal.

Oliver v mládežníckych rokoch pôsobil v kategórii anglického futbalového klubu Crystal Palace. Jeho rozvíjajúcu sa kariéru pribrzdil pobyt vo väzení. Futbalista si asi povedal, že na Premier League to nebude, a tak presedlal na úplne inú kariéru: začal točiť filmy pre dospelých.

Teraz však prezradil, že to vôbec nie je med lízať. Oliver odhalil, že za prvé video, ktoré sa natáčalo šesť hodín, dostal 150 libier (v súčasnom prepočte takmer 170 eur). „Moje prvé natáčanie bolo strašné. Kameraman bol veľký holohlavý Ír, bol trochu strašidelný a ja som pred ním musel vytiahnuť penis a začať sexovať,“ prezradil bývalý futbalista detaily v podcaste Anything goes with James English.

Na začiatku bol pri natáčaní šteklivých záberov poriadne nervózny. „Potil som sa, doslova som sa kĺzal po vlastnom pote. Museli sme však natáčať ďalej. Kolegyňu som mal prehnutú na gauči, ale ja som sa stále šmýkal po podlahe. Neustále po mne museli utierať pot. Bol som jeden veľký kvapkajúci neporiadok.“

Pornoherec si uvedomuje, že by futbalom zarobil viac ako vo svojej súčasnej práci. „Bol som hlúpy. Keby som zostal v Crystal Palace, hraním futbalu by som zarábal viac. Bol som dobrý v oboch veciach, ale naivne som si myslel, že byť pornohercom bude rovnako dobré, ako byť futbalistom. Nie je to však také skvelé, ako si ľudia myslia,“ zakončil niekdajší futbalový talent.