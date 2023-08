Bude to kľúčový zápas. Slovenky začnú na ME vo volejbale proti Fínsku

Tallinn - Slovenské volejbalové reprezentantky vo štvrtok odštartujú svoje účinkovanie na tretích majstrovstvách Európy za sebou.

Hlavný tréner Michal Mašek vníma úvodný súboj s Fínskom (16.00 SELČ) za kľúčový v boji o postup. Slovenky budú ďalej čeliť Holandsku, Španielsku, Francúzsku a domácemu Estónsku. Štyridsaťročný kouč označil D-skupinu za hrateľnú.

Slovenky sa zúčastnia na majstrovstvách Európy šiestykrát v ére samostatnosti. Zo základnej skupiny postúpili doposiaľ raz – pred štyrmi rokmi vypadli v osemfinále na domácej palubovke s Talianskom (0:3). Tento rok je ich cieľ postup zo skupiny, ktorú označil tréner Michal Mašek za hrateľnú. "Vnímame to ako vyvrcholenie našej dvojročnej práce. Nemôžeme mať nízke očakávania, pretože máme svoju kvalitu, ktorej veríme. Máme skupinu, ktorá je pre nás papierovo hrateľná. Nemáme tam dva extra silné tímy ako napríklad Srbsko. V dôsledku neúčasti Ruska a Bieloruska sa skupiny namiešali inak a pre nás je to hrateľné. Očakávam od družstva, že ukážeme to najlepšie čo vieme a pôjdeme za jasným cieľom," uviedol kormidelník pred štartom družstva na šampionáte.

Slovenský výber má za sebou prípravu, v závere ktorej odohrali dve stretnutia na palubovke Belgicka. V prvom Slovenky podľahli domácim 1:3, no v generálke na ME zvíťazili presvedčivo 3:0 a vyhrali aj dodatkový štvrtý set. V prvom dueli na turnaji ich čaká dôležitý zápas proti Fínsku, cez ktoré by mal viesť prípadný postup do ďalšej fázy. Uvedomuje si to aj slovenský kouč: "Bude to pre nás kľúčový zápas. Musíme do neho ísť v dobrom nastavení, bez nervozity tak, aby sme ho zvládli."

Postup do osemfinále ME si zabezpečia štyri najlepšie tímy zo 6-členných skupín. Slovenky sa v prípade postupu presunú na duel vyraďovacej fázy do talianskej Florencie. Finále šampionátu je na programe v nedeľu 3. septembra v Bruseli.

Slovenské reprezentantky sa už zoznámili s prostredím v Tallinne a majú za sebou úvodnú tréningovú jednotku. "Po dvoch zápasoch v Belgicku absolvovali dievčatá v pondelok tréning v posilňovni a potrebujeme, aby nestratili kontakt s ihriskom. Dôležité bolo taktiež vyhnať z tiel únavu z cestovania. Nezvolili sme náročný tréning, ale taký, aby sa dievčatá do toho dostali. Od stredy to už bude o inom a zameriavať sa budeme na nášho prvého súpera z Fínska. Zápasy pôjdu ako na bežiacom páse, takže musíme myslieť na každý detail a hlavne každú možnú chvíľu využiť na oddych," citoval portál svf.sk trénera Mašeka. Ten nominoval na záverečný turnaj aj liberku Michaelu Pállovú, ktorá sa vyliečila z minulotýždňového zranenia.

Po dueli s Fínskom (17. augusta, 16.00 SELČ) Slovenky v D-skupine postupne preveria Holanďanky (18. augusta, 16.00), Španielky (19. augusta, 15.00), Francúzky (21. augusta, 16.00) a domáce Estónky (22. augusta, 19.00).

nominácia SR do prípravy na ME:

nahrávačky: Barbora Koseková (Rapid Bukurešť/Rum.), Lenka Ovečková (Chemik Police/Poľ.)

smečiarky: Karin Palgutová (Paris St. Cloud/Fr.), Mária Žernovič (Sm´Aesch Pfeffingen/Švaj.), Karolína Fričová (Vasas Budapešť/Maď.), Zuzana Šepeľová (Capital at work BÁO Tchalou Volley/Belg.)

blokárky: Michaela Abrhámová (Saint-Raphaël Var Volley Ball/Fr.), Nina Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Tereza Hrušecká (VK KP Brno/ČR), Katarína Körmendyová (VK KP Brno/ČR)

univerzálky: Karin Šunderlíková (VK Prostějov/ČR), Diana Návratová (VKP Bratislava)

liberky: Michaela Pállová (VK Prostějov/ČR), Ema Magdinová (VK Slávia EU Bratislava)

základné skupiny ME:

A-skupina: Belgicko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina

B-skupina: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Taliansko, Rumunsko, Švajčiarsko

C-skupina: Azerbajdžan, Česko, Nemecko, Grécko, Švédsko, Turecko

D-skupina: Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, SLOVENSKO, Španielsko

program SR na ME 2023 v Tallinne (15.8. – 2.9.)

štvrtok 17. augusta, 16.00: Fínsko – SLOVENSKO

piatok 18. augusta, 16.00: SLOVENSKO – Holandsko

sobota 19. augusta, 15.00: SLOVENSKO – Španielsko

pondelok 21. augusta, 16.00: Francúzsko – SLOVENSKO

utorok 22. augusta, 19.00: Estónsko - SLOVENSKO