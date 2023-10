Tá aféra mu takmer zničila manželstvo. Čo sa stalo s údajnou milenkou Davida Beckhama a ako sa zmenila?

Pred dvadsiatimi rokmi obleteli médiá správy o tom, že Beckham podviehol manželku Victoriu s Rebeccou Loos, ktorá mu počas pôsobenia v Reale Madrid robila asistentku. Rebecca sa vtedy románikom netajila a podľa svojich vyjadrení s Beckhamom udržiavala pomer štyri mesiace. „Bol to on, kto bol ženatý,“ vyhlasovala.

Nebol to len David, kto to schytal, ale aj Rebecca. Po prevalení škandálu sa o nej dokonca hovorilo ako o najnenávidenejšej žene Veľkej Británie. Ľudia ju označovali za zlatokopku, ktorá sa cez Beckhama dostala do médií. Zúčastnila sa niekoľkých reality šou a objavila sa vo viacerých pánskych magazínoch na čele s Playboyom, kde sa vyzliekla.

Následne sa rozhodla kompletne zmeniť svoj život. Pred tlakom médií a kritikov utiekla do Nórska, porodila dvoch synov, stala sa lektorkou jógy a venovala sa aj terapeutickým masážam. Nutkanie predviesť svoje krivky bez šiat ju však neopustilo dodnes, rovnako ako sa dodnes musí vyrovnávať s drsnými reakciami a poznámkami. „Snažím sa škaredé komentáre brať s čo najväčším humorom,“ reagovala.