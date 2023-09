Trnava - Podujatie Fabriq MMA s poradovým číslo 3. sa uskutočnilo v Trnave. Mestská športová hala privítala mladé talenty, no aj skúsených bojovníkov z celého sveta. Rytmus si užíval event v pozícii hlásateľa a Atilla dorazil na svojom nádhernom aute.

Podujatie, ktoré obsahovalo skutočne všetko. V priebehu hlavnej karty si fanúšikovia rozhodne prišli na svoje. Publikum v Trnave malo možnosť vidieť skvelé KO i tvrdé zápasy, ktoré rozhodli až body po zápase. Kurióznym momentom bol koniec hlavného zápasu medzi populárnym českým zápasníkom Václavom Mikulášekom a Róbertom Kokym. "BABA JAGA" s Kokym predviedli skutočne tvrdý súboj, po ktorom obaja pôsobili maximálne vyčerpane, no čo všetkým fanúšikom zostane v pamäti je nepochopiteľné vzdanie sa českej MMA celebrity. Zdalo sa, že Mikulášek má slovenského súpera už na doraz, no potom naznačil, že už nebude ďalej v zápase pokračovať a jeho vzdanie sa darovalo víťazstvo Kokymu. Koky si práve touto kurióznou výhrou odbil svoju premiéru v oktagone.

Dojemným momentom celého podujatia bol nešťastný koniec zápasu medzi talentovaným Alim Alikhujaevom a Kadimagomedovom. Ali, ktorý bol pripravený dať zo seba úplne maximum nakoniec nemohol pokračovať v zápase večera vďaka natrhnutému uchu, ktoré ho pripravilo o možnosť víťazstva v zápase. Po zápase bol Ali poriadne sklamaný a počas pozápasového rozhovoru vyšlo aj pár sĺz. Naopak úplne iné emócie zažil domáci fighter Braňo "Jopo" Zuzák, ktorý svojho súpera vypol už v prvých sekundách a iba kúsok od svojho domova predviedol fantastický výkon.

Slávna slovenská dvojica Rytmus a Atilla Végh si užívala event najviac ako sa dalo. Rytmus bavil publikum ako hlásateľ a Atillka dohliadal na chod celého podujatia. Rytmus si to skutočne vychutnával a počas podujatia aj párkrát sa posnažil rozprúdiť atmosféru a dokonca počas hrania jednej z jeho ikonickým songov si aj trocha zaspieval do mikrofónu. Vždy usmiaty Atillka prišiel do Trnavy na poriadnej mašine, ktorú zaparkoval priamo pred vstupom. Na akej "rakete" prišiel si pozrite v našej galérii!