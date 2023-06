Skutočne dojímavé. Synček legendárnej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej včera oslávil tri rok svojho života. Rodičia malému Jakubkovi Navarovi usporiadali na jeho počesť luxusnú oslavu, na ktorú sa nikto nechytá. Podarilo sa nám získať exkluzívne zábery, ktoré ešte nikto nevidel. Každého chytia sa srdce.

Bola to nevídaná slávnosť. Dominik a Michal Navarovci usporiadali rovno na deň tretích narodenín svojho synčeka Jakubka narodeninovú oslavu. Ako to už býva zvykom u niekdajšej štvrtej hráčky sveta, bolo to veľkolepé a na takú veselicu sa nechytá ani väčšina svadieb. Oslava sa uskutočnila v rozľahlej záhrade luxusného hotela Amade Chateau pri Dunajskej Strede. Jedným z vlastníkom tohto luxusného kaštieľa je jedna z firiem majiteľa DAC Dunajská Streda Oszkára Világiho.



Prostredie, výzdoba, servis, ale aj atrakcie pre deti a dospelých. Skrátka, každý si prišiel na svoje a všetko bolo vyšperkované do posledného detailu. Veľkú zábavu v rozprávkovom parčíku si užil oslávenec, jeho kamaráti, ale aj dospeláci. Plnými dúškami si oslavu svojho synčeka užívali obaja rodičia a aj ich kamaráti. Nebola núdza o dojemné momenty. Podarilo sa nám získať exkluzívne zábery, ktoré doposiaľ neboli zverejnené. Je sa na čo pozerať. Pri pohľade na ne zaplesá srdce každej matky. Viac sa dozviete v Galérii!