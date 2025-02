Šport24.sk

SAALBACH - Za normálnych okolností by fanúšikovia Petry Vlhovej upierali svoj zrak k majstrovstvám sveta v lyžovaní. Práve vo štvrtok a v piatok by boli na rade disciplíny, v ktorých by naša hviezda patrila medzi horúce ašpirantky na titul. Napriek problémom s kolenom by však Slovenka v dejisku MS nemala chýbať.