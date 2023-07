Šéf Mercedesu Toto Wolff v sobotu vyhlásil, že sa s Lewisom Hamiltonom už dohodli na novej zmluve, ktorá ho udrží v tíme aj po skončení tejto sezóny formuly 1.

"Ešte sme to nepodpísali, ale emocionálne sme to už urobili," povedal Woll po treťom voľnom tréningu na VC Maďarska. Neuviedol však žiadne podrobnosti o dĺžke pripravovaného kontraktu s Hamiltonom, ktorý od svojho príchodu do Mercedesu v roku 2013 získal šesť zo svojich siedmich titulov.

Hamilton dosiahol v sobotnej kvalifikácii na Veľkú cenu Maďarska svoju prvú pole position od decembra 2021 po dramatickom priebehu - v poslednom meranom kole zdolal o tri tisíciny sekundy obhajcu titulu a lídra seriálu Maxa Verstappena z Red Bullu. Britskému jazdcovi súčasný kontrakt vyprší na konci tohto roka a médiá špekulovali o jeho prestupe do Ferrari.