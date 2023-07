HUNGARORING - Rozbil mu víťaznú trofej! Vtipnú dohru mala Veľká cena formuly 1 v Maďarsku, keď pódiové oslavy a striekanie šampanským neprežila trofej pre víťaza Maxa Verstappena (25). Postaral sa o to druhý Lando Norris (23), ktorý ju rozbil na dve časti.

Traja najlepší pretekári dostali na Hungaroringu krásne trofeje, ktoré vyrába ručne maďarská firma až šesť mesiacov a cena jednej z nich je 40 000 eur. Stačila však menšia nepozornosť a cenný kúsok sa rozpadol na dve časti. Jazdec McLarenu Lando Norris sa totiž na pódiu rozhodol otvoriť šampanské buchnutím o zem.

Anglický pretekár však zrejme čakal, že pódium bude stabilnejšie, no po náraze fľaše o zem sa trofej pohla a následne spadla a rozbila sa na dve časti. V prvotnej chvíli sa talentovaný pretekár zatváril prekvapene, no po následnej oslave si z celej situácie nerobil ťažkú hlavu ani on ani samotný Verstappen.

Obaja jazdci o celej situácii neskôr žartovali aj pred médiami. „Bola to Maxova trofej, mojej nič nie je. Spokojne som ju rozbil, pretože ma hnevalo, že som skončil druhý,“ zasmial sa Norris. Úradujúci majster sveta však smútiť nemusí, riaditeľ firmy už prezradil, že jazdci majú na trofeje doživotnú záruku a nový kus pre Verstappena je už vo výrobe.