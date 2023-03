Berlín - Štvornásobný majster sveta F1 Sebastian Vettel neľutuje, že sa na konci minulej sezóny rozhodol ukončiť kariéru, no na druhej strane stále ani nevylúčil svoj návrat do seriálu.

"Nebolo by to dobré rozhodnutie, keby som to teraz ľutoval. Momentálne sa mám dobre. Ako to bude o pol roka, to neviem. Je to súčasť mojej cesty za poznaním, ktoré leží predo mnou," povedal v rozhovore pre RTL.

Majster sveta z rokov 2010 až 2013 však pripustil, že za pol roka sa môže "zblázniť" do takej miery, že nebudem môcť viac sedieť na gauči a bude chcieť opäť súťažiť: "V tejto chvíli je možné všetko."

O jeho možnom, i keď dočasnom, návrate sa špekulovalo pred štartom tohto ročníka, keď si pred úvodnou VC Bahrajnu poranil zápästie jeho bývalý tímový kolega z Aston Martinu Lance Stroll a vynechal predsezónne testovanie. Kanaďan sa nakoniec stihol zotaviť, no Vettel uviedol, že taký skorý návrat v jeho prípade aj tak nebol v hre.

Za Aston Martin jazdil v uplynulých dvoch ročníkoch, no stajňa vtedy nedokázal pripraviť konkurencieschopné auto. Pred prebiehajúcou sezónou však prešla zmenami a veterán Fernando Alonso, ktorý v monoposte nahradil práve Vettela, skončil v úvodných dvoch VC na treťom mieste. Nemecký pretekár priznal, že je "trochu zvláštne" vidieť, aký dobrý je monopost, ale dodal, že "prevládla radosť za tím a že majú tento rok lepšie autá."