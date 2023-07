Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Rakúska, deviatych pretekoch sezóny MS F1. Za ním prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc na Ferrari, tretí finišoval ďalší jazdec Red Bullu Mexičan Sergio Perez. Verstappen piatym víťazstvom za sebou potvrdil dominanciu v sezóne 2023, v ktorej je suverénny líder priebežného poradia.

Podobne dominantný je v Pohári konštruktérov aj rakúsky tím Red Bull, ktorý mal víťaza vo všetkých doterajších pretekoch sezóny. Verstappen vyhral sedem z nich, jeho tímový kolega Sergio Pérez vybojoval ostatné dve víťazstvá. Triumf v Spielbergu bol pre Verstappena celkovo 42. v kariére a prekonal ním výkon Ayrtona Sennu. Tím Red Bull ideálne zavŕšil ďalší úspešný víkend, keď vďaka Verstappenovi triumfoval v kvalifikácii aj v šprinte, v ktorom zvíťazil Holanďan pred tímovým kolegom Perezom.

Súťažný víkend naživo sledovalo 304-tisíc divákov, ktorí tým vytvorili nový rekord Red Bull Ringu. Prítomní si pred štartom pretekov minútou ticha uctili pamiatku 18-ročného Holanďana Dilana Van´t Hoffa. Ten v sobotu zomrel na následky zranení, ktoré utrpel na podujatí ME Formuly Regional v Belgicku.

Verstappen na štarte nezaváhal, no Leclerc, ktorý s ním obsadil prvý rad na rošte, okamžite zaútočil. Cunoda vo štvrtej zákrute vyšiel mimo trate a v pretekoch pokračoval po výmene predného krídla. Do boxov musel zájsť aj Magnussen, ktorý doplatil na kontakt s Cunodom a na trať prišlo safety car. Po reštarte si Verstappen strážil prvú priečku a na Leclerca sa tlačil tímový kolega Sainz. Nevydarené preteky napriek sľubnej 8. štartovej priečke absolvoval Hülkenberg, ktorý prezul v 12. kole, zaradil sa na predposledné miesto, no o dve kolá odstavil monopost a odstúpil. Následnú žltú vlajku a virtuálny safety car viacerí pretekári využili na prezutie.

V 18. kole dostal Hamilton trest za prekročenie traťových limitov, no neskôr sa k nemu pridali aj ďalší. Výbornú pretekovú rýchlosť ukázal Perez, ktorý štartoval až z 15. miesta, no postupne sa prepracoval na dosah pódia. V 25. kole prezul dovtedajší líder Verstappen, na prvú priečku sa posunul Leclerc. Vydržal na nej do 34. kola, keď sa Holanďan, ktorý po návrate na trať predbehol Sainza, vrátil do čela. Päťsekundové tresty za porušenie traťových limitov zamiešali poradím. Verstappen bol však na čele s dostatočným náskokom, za ním jazdili Leclerc a Perez. Red Bull sa pokúsil o bod navyše za najrýchlejšie kolo pre Verstappena, ktorý prezul v predposlednom kole. Napokon ho aj dosiahol a na radosť domácich priaznivcov zavŕšil víkend plným počtom bodov.

Desiate podujatie sezóny 2023 je na programe už o týždeň na VC Veľkej Británie.