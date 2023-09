Suzuka - Holanďan Max Verstappen zvíťazil na Veľkej cene Japonska. Trinástym víťazstvom v sezóne si upevnil pozíciu lídra priebežného poradia. Na pódiu ho doplnili jazdci tímu McLaren Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri, pre ktorého to bolo prvé umiestnenie v top 3 v kariére.

Pre 25-ročného Verstappena to bolo 48. víťazstvo v kariére, po ktorom naďalej suverénne mieri za tretím titulom majstra sveta. Do konca šampionátu ostáva ešte šesť pretekov. V Japonsku napokon získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo a svoj bodový súčet v sezóne zaokrúhlil na 400.

Držiteľ pole position Verstappen nemal ideálny štart. Piastri, ktorý vstúpil do pretekov z druhej pozície, to však nedokázal využiť a tímový kolega Norris sa dostal pred neho. Už v prvom kole zamierili do boxov obaja jazdci Alfa Romeo, keďže Bottas kolidoval s Albonom a problém s monopostom mal aj Čou. V úvode pretekov došlo k viacerým kontaktom jazdcov v druhej polovici štartového poľa, a tak prišlo na trať Safety car. Verstappen si držal pozíciu lídra, za ním boli McLareny Norrisa a Piastriho. Bottas mal po návrate na trať ďalšiu kolíziu, keď do neho vrazil Sargeant. Ten neskôr dostal päťsekundový trest, no pre Fína sa preteky krátko na to skončili.

Preteky nevyšli ani Perezovi z tímu Red Bull, ktorý v ľavotočivej zákrute trafil Magnussena. Mexičan zamieril do boxov a vyzeralo to, že v pretekoch skončil. V 16. kole zaujal súboj Mercedesov, po ktorom sa Russell musel vyhnúť Hamiltonovi krátkym výjazdom mimo trate. Krátko na to šiel líder Verstappen prvýkrát do boxov, jeho mechanici nezaváhali a na trať sa vrátil pred Piastrim. Dianie na trati sa upokojilo, Verstappen si bez problémov držal pozíciu na čele a McLareny boli za ním. V 40. kole sa nečakane vrátil do pretekov Perez, ale dlho na trati nevydržal a definitívne odstúpil z pretekov. Za pódiovými priečkami finišoval Leclerc, ktorý sa v 45. kole úspešným manévrom dostal pred Russella.