Monako - Kolotoč F1 znova zavítal do úzkych uličiek slávneho Monaka. Znovuzrodený veterán Fernando Alonso si spravil veľké oči a na legendárnej trati plánuje zvíťaziť. Verstappen by mu to doprial s radosťou.

Lepší dátum si Alonso vybrať ani nemohol

Zelená rozprávka Fernanda Alonsa nemá konca a v Monaku by to mu nemalo byť inak. Úzky okruh s pomalými zákrutami by mal jeho monopostu vyhovovať a ak by sa mu podarilo vytiahnuť fantastické kolo v kvalifikácii, tak v pretekoch by to mal už s prehľadom zvládnuť. Dátum VC Monaka je 28. mája, čo pri jednoduchom sčítaní vychádza na číslo 33, ktoré by sa rovnalo počtu Alonsových výhier, ak by sa mu v Monaku podarilo vyhrať. Sám Alonso si to ihneď všimol a na svoje sociálne siete pridal príspevok s dátumom VC Monaka.

28/05 . 🕒 — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 22, 2023

Jeho najväčším súperom bude pochopiteľne líder šampionátu a dvojnásobný obhajca majstrovského titulu Max Verstappen. Tomu sa síce paradoxne na mestských okruhoch nedarí, no pochopiteľne aj napriek tomu patrí medzi favoritov. Naopak jeho kolega Sergio Peréz je považovaný za majstra mestských okruhov a práve on vyhral minuloročné preteky v Monaku. Verstappen sa pred pretekmi vyjadril na adresu Alonsa veľmi pozitívne a poznamenal, že by Alonsovi jeho 33. víťazstvo kľudne doprial. "Dúfam, že získa svoje 33. víťazstvo, čo najskôr. Viem, že si myslí, že má v Monaku šancu a úprimne? Rád by som ho videl vyhrať. Fernando mal vyhrať oveľa viac pretekov i titulov, je to skvelý jazdec a dokazuje to aj teraz v 41."